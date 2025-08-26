Manchester City dostał ofertę. 15 milionów euro za Edersona

Manchester City rozważa sprzedaż Edersona. Brazylijczyk od początku sezonu nie rozegrał ani jednego meczu. Jak podaje Nicolo Schira za bramkarza wpłynęła oferta o wartości 15 milionów euro.

Cody Froggatt / Alamy Na zdjęciu: Ederson

Galatasaray z ofertą za Edersona

Manchester City przed zamknięciem okna transferowego może zarówno pozyskać, jak i sprzedać bramkarza. Jasne jest, że Gianluigi Donnarumma jest blisko dołączenia do zespołu. Za golkipera Paris Saint-Germain została złożona oferta o wartości 30 mln euro. Oba kluby mają dojść do porozumienia jeszcze w tym tygodniu. Przybycie reprezentanta Włoch oznacza, że Ederson na pewno odejdzie. Dodatkowo od początku sezonu w bramce Obywateli występuje James Trafford, którego sprowadzono ponownie po dwóch latach przerwy.

Brazylijczyk na brak zainteresowania nie może narzekać, ponieważ od dawna zabiega o niego Galatasaray. Co więcej, mistrz Turcji doszedł do porozumienia z bramkarzem. Ederson zgodził się na kontrakt do 2028 roku z zarobkami rzędu 7 milionów euro rocznie.

Jak informuje Nicolo Schira na biurko dyrektora sportowego klubu z Etihad Stadium wpłynęła oficjalna oferta. Galatasaray zaproponowało 15 milionów euro w zamian za Edersona. Manchester City nie odpowiedział na propozycję, a czasu do zamknięcia okna transferowego jest coraz mniej. Przyszłość 32-latka powinna wyjaśnić się w tym tygodniu.

Warto wspomnieć, że drużyna ze Stambułu szuka nowego bramkarza po odejściu Fernando Muslery. Urugwajczyk to prawdziwa legenda Galatasaray, gdzie spędził aż czternaście lat, zapisując na swoim koncie 551 meczów, w których 195 razy zachował czyste konto.