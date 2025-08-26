Lewandowski dostał dwie wielkie oferty. Barcelona rozważa sprzedaż!

FC Barcelona ma na stole dwie atrakcyjne oferty z Arabii Saudyjskiej. Tamtejsze kluby chcą, aby dołączył do nich Robert Lewandowski. Katalończycy analizują sytuację.

Barcelona rozważa temat sprzedaży Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski ma przed sobą ostatni rok kontraktu w FC Barcelonie. Umowa napastnika wygasa w czerwcu 2026 roku. Na ten moment trudno przewidzieć, jaka przyszłość czeka reprezentanta Polski. Media od dawna zastanawiają się nad następnym krokiem piłkarza, łącząc go m.in. z przeprowadzką do Saudi Pro League bądź MLS.

Według najnowszych informacji serwisu El Nacional na stole Katalończyków pojawiły się dwie bardzo atrakcyjne oferty. Saudyjczycy nalegają na sfinalizowanie transferu jeszcze przed zamknięciem trwającego okna transferowego.

Źródło przekonuje, że Barcelona ostrożnie podchodzi do tematu przyszłości 37-latka, analizując sprawę. Mają świadomość, że ewentualna sprzedaż mogłaby pomóc klubowym finansom, odciążając w dużym stopniu budżet płac. Z drugiej strony Hansi Flick uważa Polaka za kluczowego zawodnika, z którym drużyna jest w stanie walczyć o wszystkie możliwe trofea.

W całej sprawie ważne jest również stanowisko samego piłkarza. Robert Lewandowski jasno podkreślił w rozmowach z zarządem, że nie ma zamiaru odchodzić z Barcelony. Warto dodać, że nie tak dawno Pini Zahavi, czyli agent napastnika spotkał się z Joanem Laportą. Panowie mieli omawiać przyszłość byłego króla strzelców LaLiga, lecz wtedy nie zapadły żadne wiążące decyzję.

Zahavi potwierdził również, że Lewandowski w przeszłości odrzucił ofertę z Arabii Saudyjskiej. Mimo tego, że mógł zarabiać ponad 100 milionów euro rocznie, wolał pozostać w Barcelonie, z którą chce wygrać Ligę Mistrzów.