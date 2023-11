Douglas Luiz może ponownie trafić do Manchesteru City. "The Citiziens" rozważają transfer pomocnika w styczniowym okienku transferowym.

IMAGO / Pro Sports Images / Dennis Goodwin Na zdjęciu: Douglas Luiz

Douglas Luiz w przeszłości był piłkarzem Manchesteru City

Brazylijczyk aktualnie jest jednym z kluczowych piłkarzy w drużynie Aston Villa

Piłkarz przykuł również uwagę Arsenalu

Powrót na Etihad Stadium

Douglas Luiz przyciągnął uwagę topowych klubów w Premier League. Obecna forma środkowego pomocnika nie pozostawia złudzeń, że w styczniu ustawi się kolejka chętnych, aby sprowadzić go do siebie. W 12 spotkaniach Premier League strzelił 5 bramek i zaliczył jedną asystę. Do tego dołożył jednego gola w 6 występach na arenie europejskiej. 25-latek jest kluczowym elementem w układance Unai’a Emery’ego. Jego kontrakt wygasa w czerwcu 2026 roku. Transfermarkt wycenia go na 55 milionów euro.

Właściciele Manchesteru City chcą sprowadzić konkurenta dla Rodriego. Wiadomo już, że zimą klub opuści Kalvin Phillips. Przez to rozpoczęły się poszukiwania nowego defensywnego pomocnika. Według angielskich mediów to właśnie Douglas Luiz ma odpowiedni profil, aby dołączyć do ekipy mistrzów Anglii. Reprezentant Brazylii w przeszłości był już piłkarzem “Obywateli”, lecz nie zrobił tam dużej kariery. Luiz będąc piłkarzem Manchesteru był wypożyczony do hiszpańskiej Girony.

Poza Manchesterem City zainteresowanie Luizem wyraził w ostatnim czasie Arsenal. Kwota transferu może sięgać ok. 100 milionów euro.