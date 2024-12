Guardiola dał zielone światło na transfer gwiazdy w Man City

fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Kyle Walker może pożegnać się z Manchesterem City

Manchester City w niedalekiej przyszłości może mocno przewietrzyć szatnię. Wpływ na to mogą mieć niezadowalające wyniki. W związku z tym sternicy Obywateli mają plan, aby odmłodzić zespół. Wieści w sprawie przekazał serwis TEAMtalk.

Źródło przekonuje, że jednym z graczy, który może opuścić ekipę z Etihad Stadium, jest Kyle Walker. Anglik ma kontrakt ważny do końca czerwca 2026 roku. Zawodnik w ostatnim czasie należał do kluczowych postaci Man City. Niemniej w trakcie trwającej kampanii Walker już nie prezentuje się tak, jak to miało miejsce wcześniej. W związku z tym Josep Guardiola jest otwarty na to, aby piłkarz zmienił pracodawcę.

93-krotny reprezentant Anglii dołączył do giganta ligi angielskiej w lipcu 2017 roku. Kosztował wówczas Tottenham Hotspur ponad 52 miliony euro. Walker wcześniej bronił barw między innymi takich ekip jak: Aston Villa czy QPR. Dla porównania dzisiaj rynkowa wartość zawodnika wynosi 13 milionów euro.

W trakcie trwającego sezonu Walker wystąpił jak na razie w 12 spotkaniach. Na boisku piłkarz spędził 795 minut. Okazję na poprawę swojego bilansu Walker będzie miał w najbliższą sobotę. Man City zmierzy się wówczas na wyjeździe z Crystal Palace. Spotkanie na Selhurst Park zacznie się o godzinie 16:00. Mistrzowie Anglii mają zamiar wygrać drugi z rzędu mecz.

