Manchester City rezygnuje z Walkera. Znalazł jego następcę

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Kyle Walker

Walker nie wróci do Manchesteru City. Guardiola znalazł następcę

Kyle Walker podczas zimowego okienka zdecydował, że chce opuścić Manchester City. Klub wyraził zgodę na jego transfer, a najbardziej zdeterminowany okazał się Milan, który pozyskał go w ramach półrocznego wypożyczenia. Anglik bardzo dobrze rozpoczął przygodę na San Siro, ale nie zdołał utrzymać wysokiego poziomu. W pierwszych tygodniach imponował jakością oraz doświadczeniem, zaś później dostosował się do rozczarowującego zespołu. Ostatecznie Rossoneri zaliczyli fatalny sezon i nie załapali się do europejskich pucharów.

W Milanie zapadła decyzja, że Walker nie zostanie wykupiony, nawet mimo wpisanej w umowie niewielkiej kwoty. Oznacza to, że latem znów czeka go poważna zmiana. Manchester City nie zamierza już na niego stawiać, co potwierdził Pep Guardiola. Otwarcie zakomunikował, że doświadczony defensor nie znajduje się w planach na przyszły sezon i latem definitywnie opuści Etihad Stadium.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Przyszłość Walkera nie jest przesądzona. Manchester City zdołał już natomiast wytypować jego potencjalnego następcę. Numerem jeden na liście życzeń Guardioli jest Tino Livramento z Newcastle United. Wcześniej zabiegano o Jeremiego Frimponga, ale ten wybrał Liverpool.

22-letni Livramento jest wyceniany przez portal „Transfermarkt” na 35 milionów euro. W tym sezonie rozegrał 44 mecze dla Newcastle United, łącząc wszystkie rozgrywki.