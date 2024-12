Manchester City planuje dwa transfery na styczeń 2025

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Man City chce pozyskać Bruno Guimaraesa i Martina Zubimendiego

Manchester City drugiej części 2024 roku nie może zaliczyć do udanej. O ile w sezonie 2023/2024 ekipa z Etihad Stadium wygrała mistrzostwo Anglii, to dzisiaj Obywatele muszą drżeć o to, czy wywalczą na koniec kampanii miejsce premiowane gra w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Fichajes.net informuje natomiast, że Man City ma plan, aby w styczniu sfinalizować dwa duże transfery.

Źródło przekonuje, że angielska ekipa chce pozyskać Bruno Guimaraesa z Newcastle United oraz Martina Zubimendiego z Realu Sociedad San Sebastian. Pierwszy wyróżnia się umiejętnością rozgrywania piłki i świetnym przeglądem pola. Z kolei Hiszpan miałby odpowiadać przede wszystkim za przerywanie akcji rywali i utrzymanie kontroli w środkowej strefie boiska.

Zwolennikiem transakcji z udziałem obu graczy jest Josep Guardiola. Jasne jest jednak, że dużym wyzwaniem będzie pozyskanie obu zawodników. Brazylijczyk jest wyceniany na 80 milionów euro. Z kolei rynkowa wartość 15-krotnego reprezentanta Hiszpanii jest szacowana na 60 milionów euro.

Ekipa z Etihad Stadium w 2024 roku ma do rozegrania jeszcze tylko jedno spotkanie. 29 grudnia zmierzy się z Leicester City w roli gościa. Z kolei po noworocznej przerwie do gry Man City wróci 4 stycznia, mierząc się u siebie z West Hamem United.

