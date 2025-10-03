Man City dopiął swego. Skrzydłowy przedłużył kontrakt

Manchester City poinformował o przedłużeniu kontraktu z Savinho. Nowa umowa brazylijskiego skrzydłowego będzie obowiązywać aż do 2031 roku.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Savinho podpisał nowy kontrakt z Manchesterem City

Manchester City w sezonie 2025/26 planuje odzyskać mistrzowski tytuł z rąk Liverpoolu. Obecnie drużyna Pepa Guardioli zajmuje 6. miejsce w Premier League, tracąc do lidera z Anfield pięć punktów. W Lidze Mistrzów The Citizens rozprawili się z SSC Napoli (2:0) i zremisowali z AS Monaco (2:2).

W piątek klub z Etihad Stadium oficjalnie ogłosił, że Savinho podpisał nowy kontrakt, który będzie obowiązywać do czerwca 2031 roku. 21-letni skrzydłowy trafił do Manchesteru City w 2024 roku z francuskiego Troyes i błyskawicznie zaadaptował się do wymagań Premier League. Jego szybkość, nieprzewidywalny drybling i odwaga w ofensywie sprawiły, że szybko zyskał sympatię kibiców.

Choć w tym sezonie Savinho częściej pełni rolę rezerwowego, w mediach pojawiają się już doniesienia o zainteresowaniu jego usługami ze strony Tottenhamu Hotspur. Nowa umowa zapewnia Guardioli stabilność w ofensywie i pozwala planować przyszłość wokół utalentowanego Brazylijczyka.

– Czuję, że mam jeszcze wiele do poprawienia. Jestem wciąż młody i głodny nauki. Ale wiem, że praca z Pepem i jego sztabem pomoże mi się rozwijać. Od momentu, gdy tu przybyłem, uwielbiam swoje życie w Manchesterze. Kibice i klub sprawili, że czuję się jak w domu. Obiecuję, że dam z siebie wszystko, by pomóc w sięganiu po kolejne trofea – stwierdził Savinho.