Kevin De Bruyne to bez wątpienia jeden z tych zawodników, który może budzić duże zainteresowanie na rynku transferowym. GiveMeSport przekonuje, że piłkarz może zakotwiczyć w MLS.

fot. Mark Pain / News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Josep Guaerdiola i Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne może wylądować w San Diego FC

Kevin De Bruyne ma kontrakt ważny z Manchesterem City do końca czerwca 2025 roku. Belg jak na razie wciąż nie przedłużył umowy z gigantem Premier League. W związku z tym pojawiają się doniesienia, jaki los może czekać gracza. Interesujący scenariusz przewiduje serwis GiveMeSport.

Źródło podaje, że De Bruyne znalazł się na radarze San Diego FC z MLS. Rozmowy w tej sprawie piłkarz prowadził już w przeszłości. GiveMeSport przekonuje z kolei, że wkrótce może nabrać rozmachu temat związany ze zmianą pracodawcy przez piłkarza.

De Bruyne na dzisiaj może liczyć na wynagrodzenie na poziomie 400 tysięcy funtów tygodniowo. Tymczasem już w przyszłym miesiącu Belg będzie mógł prowadzić rozmowy z potencjalnym nowym klubem. Jednocześnie zawodnik będzie mógł podpisać przedwstępną umowę z nową ekipą, do której mógłby trafić 1 lipca 2025 roku.

Ofensywny pomocnik trafił do Manchesteru City w sierpniu 2015 roku. Kosztował wówczas 76 milionów euro. De Bruyne, zanim trafił do ekipy z Premier League, to bronił barw między innymi takich ekip jak: Chelsea, Wolfsburg, Werder Brema czy Genk.

W tej kampanii reprezentant Belgii rozegrał jak na razie 15 meczów. Zdobył w nich dwie bramki i zaliczył też dwa kluczowe podania. Okazję na poprawę bilansu De Bruyne może mieć już w sobotę, gdy Man City zmierzy się z Aston Villą. Starcie zacznie się o godzinie 13:30.

