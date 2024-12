Mohamed Salah odmówił aż ośmiu klubom. Na liście giganci

fot. Associated Press / MI News & Sport / Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah, Joan Laporta i Thiago Motta

Mohamed Salah odrzucił oferty Barcelony czy Juventusu

Mohamed Salah to bez wątpienia jeden z tych graczy, który w ostatnim czasie był mocno rozchwytywany. W związku z tym, że kontrakt reprezentanta Egiptu wygasa z Liverpoolem z końcem czerwca 2025 roku, to po piłkarza ustawiła się kolejka chętnych. Wygląda jednak na to, że 32-latek podjął decyzję, aby kontynuować karierę w ekipie z Anfield Road. Fichajes.net wskazał z kolei ekipy, które musiały się zatem obejść smakiem w kontekście zakontraktowania zawodnika.

Źródło twierdzi, że podjęcie decyzji piłkarza o pozostaniu w klubie z Premier League wiąże się z odrzuceniem propozycji aż ośmiu klubów. W gronie chętnych na pozyskanie Salaha znajdowały się takie ekipy jak: Al-Hilal, FC Barcelona, Juventusu, Al-Nassr, Inter Miami, Al-Ittihad, Al-Ahli czy Zamalek.

Salah jest aktualnie wyceniany na 55 milionów euro. W trakcie trwającej kampanii zawodnik udowodnił, że jest wart dużych pieniędzy. Jak na razie wystąpił w 23 meczach, notując w nich 16 trafień i 13 asyst. Okazję na poprawę tego bilansu Salah może mieć w niedzielny wieczór, gdy The Reds zmierzą się na wyjeździe z Tottenhamem Hotspur.

Egipski zawodnik ma swoim piłkarskim CV między innymi takie kluby jak: FC Basel, Chelsea czy Fiorentina. Salah do Liverpoolu dołączył natomiast w lipcu 2017 roku z AS Romy. Kosztował wówczas 42 miliony euro.

