Pep Guardiola już od wielu miesięcy jest adoratorem talentu Lucasa Paquety

Ubiegłego lata nie udało się sprowadzić Brazylijczyka na Etihad Stadium

Za kilka miesięcy Manchester City znów spróbuje swoich sił. Klub ma na ten transfer przeznaczony spory budżet

Guardiola wreszcie dopnie swego? Niebawem jego City wróci po pomocnika

Lucas Paqueta w barwach West Hamu United wzniósł się na zupełnie nowy poziom. Piłkarz, który w przeszłości odbił się od AC Milanu, rozkwitł w Lyonie, by wreszcie, latem 2022 roku przenieść się do Premier League. Już jego debiutancki sezon w Anglii był udany, a teraz jest jednym z najlepszych zawodników rozczarowujących Młotów.

Ubiegłego lata o sprowadzenie brazylijskiego pomocnika mocno zabiegał Pep Guardiola. Jego Manchester City dwoił się i troił, by sprostać oczekiwaniom szkoleniowca, ale londyńczycy byli nieugięci. Ostatecznie 26-latek pozostał w stolicy Anglii.

Według portalu Fichajes, nie oznacza to bynajmniej, że Guardiola zapomniał o piłkarzu. Hiszpanie uważają wręcz, że zakup Paquety jest przez uznanego trenera traktowany priorytetowo. Mistrzowie Anglii mają być gotowi, by wydać na niego nawet 70 milionów euro. Choć West Ham United znany jest z twardych negocjacji, trudno będzie mu odrzucić tak lukratywną propozycję. Tym bardziej, że na ten moment zespół zajmuje zaledwie ósmą lokatę w Premier League i trudno będzie przekonać Brazylijczyka do pozostania aspektem sportowym.

Paqueta rozegrał w tym sezonie 27 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich pięć bramek i sześć asyst.

