fot. Imago/Flash Press Agency Na zdjęciu: Victor Osimhen

Victor Osimhen najprawdopodobniej opuści latem Napoli

Ofertę dla mistrzów Włoch przygotowuje Paris Saint-Germain

Nigeryjczyk może kosztować nawet 120 milionów euro

Osimhen rozchwytywany. PSG szykuje ofertę

Victor Osimhen latem będzie bardzo łakomym kąskiem na rynku transferowym. Wszystko wskazuje na to, że Nigeryjczyk odejdzie z Napoli, co sam zasugerował przy okazji jednego z niedawnych wywiadów. Już minionego lata był bliski transferu, lecz Aurelio De Laurentiis zrobił wiele, aby zatrzymać gwiazdora w zespole. W grudniu podpisał on nową umowę z mistrzem Włoch, a jednym z jej zapisów jest klauzula wykupu na poziomie 130 milionów euro.

Marzeniem Osimhena jest gra w Premier League. Media sugerują, że jego kolejnym pracodawcą będzie Chelsea, choć póki co brakuje w tej kwestii oficjalnych informacji. O króla strzelców Serie A zamierza ponadto walczyć Paris Saint-Germain, które przygotowuje się na rozstanie z Kylianem Mbappe. Paryżanie mają zaoferować Napoli nawet 120 milionów euro.

Kolejne miesiące wyjaśnią, co dalej z Osimhenem. Paris Saint-Germain interesuje się nim od dawna. Już minionego lata złożona została propozycja, która spotkała się z odmową ze strony Napoli. Nie można także wykluczyć, że Nigeryjczyk skusi się na olbrzymie pieniądze i przeniesie się do Arabii Saudyjskiej.

