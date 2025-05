Man City rozmawia z bocznym obrońcą. Na stole nawet 55 mln euro

Manchester City dołącza do wyścigu o Rayana Ait-Nouriego z Wolverhampton. Według portalu Fichajes.net, angielski klub rozpoczął już rozmowy w sprawie transferu reprezentanta Algierii.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Rayan Ait-Nouri rozmawia z Manchesterem City

Manchester City od dłuższego czasu zmaga się z luką na lewej stronie defensywy. Brak klasowego i nominalnego lewego obrońcy zmuszał Pepa Guardiolę do eksperymentów. Na tej pozycji występowali m.in. środkowi defensorzy czy niedoświadczeni młodzieżowcy. Teraz hiszpański menedżer ma dość prowizorek i chce raz na zawsze rozwiązać problem.

Na celowniku znalazł się Rayan Ait-Nouri, dynamiczny i wszechstronny obrońca Wolverhampton Wanderers, który wyrósł na jednego z najbardziej wyróżniających się bocznych defensorów Premier League. Jego ofensywne zapędy, technika oraz regularność przyciągnęły uwagę Guardioli, który widzi w reprezentancie Algierii idealne wzmocnienie swojej kadry.

Kontrakt Ait-Nouriego z Wolverhampton obowiązuje do końca sezonu 2025/26 roku, co oznacza, że klub z Molineux Stadium ma dobrą pozycję negocjacyjną. Wolves jednak mogą być skłonni do sprzedaży, jeśli na stole pojawi się odpowiednio wysoka oferta. Mówi się o kwocie w granicach 45–55 milionów euro.

W obecnym sezonie Ait-Nouri błyszczał formą. Zdobył pięć bramek i zanotował siedem asyst w 41 występach, co jak na lewego obrońcę jest wynikiem godnym podziwu. Zawodnik francuskiego pochodzenia znalazł się na radarze Liverpoolu.