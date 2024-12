Manchester City nie skreślił mistrza Europy. Tego pomocnika chce pozyskać zimą

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Martin Zubimendi na celowniku Manchesteru City

Manchester City ponownie zawiódł swoich kibiców w Boxing Day. Piłkarze Pepa Guardioli zaledwie zremisowali z Evertonem (1:1) w meczu 18. kolejki Premier League na Etihad Stadium. Tym samym The Citizens nie potrafili przełamać złej passy, wygrywając tylko raz w ostatnich 13 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Obrońcy mistrzowskiego tytułu zajmują siódmą pozycję w tabeli.

Z pewnością drużyna odczuwa brak Rodriego, który przed startem sezonu zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Guardiola zimą planuje wzmocnić środek pola, a jednym z głównych celów transferowych jest Martin Zubimendi z Realu Sociedad. Hiszpan, który latem był łączony z przejściem do Liverpoolu. Mistrz Europy jest uważany za idealnego kandydata, żeby wypełnić lukę po kontuzjowanym zdobywcy tegorocznej Złotej Piłki.

Zubimendi jest lojalny wobec klubu z San Sebastian. W przeszłości 25-latek odrzucił możliwość transferu do Premier League, co podkreśla jego przywiązanie do hiszpańskiego klubu. Jeśli jednak Manchester City będzie gotowy wyłożyć 60 milionów euro, decyzja nie będzie już należała do zawodnika ani jego obecnego klubu. Właśnie na taką kwotę opiewa klauzula odstępnego zapisana w kontrakcie piłkarza. 15-krotny reprezentant Hiszpanii jest związany przez całą karierę z Realem Sociedad, dla którego rozegrał 209 meczów.