Manchester United po sfinalizowaniu transferu z udziałem Jadona Sancho może niebawem pożegnać jednego z piłkarzy. Najnowsze doniesienia medialne sugerują, że szeregi Czerwonych Diabłów może pożegnać Anthony Martial. Francuz może jednak kontynuować karierę w Premier League.

Manchester United ma niezwykły potencjał ofensywny przed startem nowego sezonu

Francuz znajduje się podobno na celowniku Tottenhamu

Man Utd z ofensywą godną pozazdroszenia

Manchester United w ofensywie ma się ostatnim kim pochwalić. W związku z tym, że niektórzy zawodnicy będą musieli się godzić z rolą rezerwowych, to realny scenariusz zakłada rozstanie z poszczególnymi piłkarzami. Jednym z zawodników, które może niebawem odejść z Man Utd, jest Martial.

25-latek prawdopodobnie nie będzie miał okazji do regularnych występów w koszulce ekipy z Old Trafford. Wpływ na to będzie miało solidne wzmocnienie Man Utd w postaci reprezentanta Anglii. Trudno oczekiwać, aby Sancho, który trafił do angielskiej ekipy za 72 miliony funtów, był tylko rezerwowym.

Wydaje się zatem przesądzone, że dni Martiala w szeregach wicemistrzów Premier League są policzone. Daily Star podaje natomiast, że Francuz znalazł się na celowniku Tottenhamu Hotspur. Były zawodnik Monaco mógłby wypełnić ofensywę The Spurs, mogąc grac u boku takich zawodników jak Harry Kane, Heung-Min Son.

Środki ze sprzedaży Martiala wycenianego na mniej więcej 40 milionów funtów miałyby zostać zainwestowane w transakcję z udziałem Raphaela Varane’a. Defensor Realu Madryt jest kolejnym celem Czerwonych Diabłów, którzy chcą się wzmocnić w defensywie.

Francuski skrzydłowy w koszulce Man Utd zaliczył jak na razie w 258 spotkaniach, w których strzelił 78 goli, a ponadto zaliczył 50 asyst. Obecny kontrakt zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2024 roku.

