Man Utd wytypował następcę Casemiro. Transfer z myślą o przyszłości

Przyszłość Casemiro na Old Trafford stoi pod znakiem zapytania. Jak informuje Fichajes.net, Manchester United wytypował następcę Brazylijczyka.

IMAGO / Mark Cosgrove Na zdjęciu: Casemiro

Casemiro może latem opuścić Old Trafford

Manchester United szuka następcy Brazylijczyka

Na radar trafił utalentowany Belg

Mandela Keita ma zastąpić Casemiro w Man Utd

Wiele wskazuje na to, że latem 2024 roku Casemiro zdecyduje się na odejście z Manchesteru United. Brazylijczyk nie cieszy się dużym zaufaniem Erika ten Haga i pomimo wciąż dwuletniego kontraktu bliżej mu do transferu, niż pozostania w klubie z Old Trafford.

Włodarze Manchesteru United planują latem przeprowadzić rewolucję kadrową. Klub chciałby się pozbyć niechcianych piłkarzy i sprowadzić na ich miejsce perspektywicznych graczy, którzy pozwoliliby odbudować dawną potęgę Czerwonych Diabłów. Według informacji Fichajes.net następcą Casemiro może być Mandela Keita.

21-latek zrobił wrażenie na skautach swoimi regularnymi występami w barwach Royal Antwerp. Łącznie Mandela Keita rozegrał 30 meczów w sezonie 2023/2024. Defensywny pomocnik jest aktualnie wyceniany na około 11 milionów euro.

