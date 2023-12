fot. Imago/ANP Na zdjęciu: Johan Bakayoko

Manchester United ma problemy z grą w ofensywie

Na radary klubu trafił utalentowany Johan Bakayoko

Za 20-latka PSV Eindhoven oczekuje około 40 milionów euro

Manchester United szykuje się do dużego transferu

Manchester United ma w tym sezonie ogromny problem z tworzeniem sytuacji, a także ich późniejszym wykorzystywaniem. Sytuacja kadrowa w ofensywie nie napawa optymizmem, dlatego zimą można spodziewać się pewnych zmian. Na Old Trafford rozczarowuje Antony, a Jadon Sancho lada moment zwiąże się z innym klubem.

Choć Czerwone Diabły sparzyły się na transferze Brazylijczyka z Ajaksu Amsterdam, na ich radary znów trafił piłkarz z Eredivisie. Uwagę Erika ten Haga przykuł Johan Bakayoko, reprezentujący barwy PSV Eindhoven.

20-letni Belg notuje bardzo dobry sezon, a we wszystkich rozgrywkach uzbierał cztery trafienia oraz trzynaście asyst. Jego dyspozycja budzi zainteresowanie wśród największych ekip w Europie. Niewykluczone, że to właśnie on będzie w Manchesterze United traktowany jak zbawienie.

Ekipa z Old Trafford rozważa tę kandydaturę i może zimą złożyć ofertę. PSV oczekuje za swojego utalentowanego zawodnika około 40 milionów euro.

