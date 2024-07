Man Utd rozważa sprzedaż największej gwiazdy. Czeka na ofertę

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Man Utd czeka na oferty za Bruno Fernandesa

Manchester United szykuje się na spore zmiany w letnim oknie transferowym. Na ten moment nie doszło jeszcze do żadnych konkretów, ale można się spodziewać, że w kolejne tygodnie będą bardzo intensywne dla pracowników z Old Trafford.

Po niezbyt udanym sezonie 2023/2024 klub zdecydował się pozostawić Erika ten Haga na stanowisku szkoleniowca. Włodarze obdarzyli Holendra zaufaniem i wierzą, że do odniesienia sukcesu potrzebne są przede wszystkim wzmocnienia kadry, a nie roszady na ławce trenerskiej.

Według mediów Manchester United obecnie finalizuje przenosiny Matthijsa de Ligta z Bayernu Monachium. Stoper ma kosztować w granicach 30-40 milionów euro. Jeśli nie dojdzie do zwrotu akcji, to Holender będzie miał ponowną okazję do współpracy ze wspomnianym Ten Hagiem.

Tymczasem serwis Mirror Football sugeruje, że Czerwone Diabły rozważają sprzedaż Bruno Fernandesa. Portugalczyk jest obecnie największą gwiazdą klubu, o czym świadczy fakt, że pomocnik jest najbardziej wartościowym piłkarzem Man Utd według portalu Transfermarkt.

Odejście zawodnika nie jest przesądzone, ale jeśli wpłynie odpowiednio wysoka oferta, to klub poważnie się nad nią zastanowi. Fernandes wzbudza mieszane odczucia i według wielu kibiców powinien opuścić drużynę. W ostatnich miesiącach był na radarze Bayernu oraz Barcelony.

