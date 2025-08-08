Man Utd nie pozbędzie się go tak łatwo. Odrzucił wiele ofert

Antony znalazł się na liście transferowej Manchesteru United po decyzji Rubena Amorima. Jednak piłkarz nie spieszy się z odejściem - poinformował portal CaughtOffside.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Antony odrzucił wiele ofert. Man Utd ma problem

Manchester United liczy na definitywne rozstanie z Antonym. Decyzją Rubena Amorima skrzydłowy został wystawiony na listę transferową. Jednak piłkarz nie pali się do odejścia i odrzucił już kilka ofert.

25-letni Brazylijczyk nie zgodził się na przenosiny do Arabii Saudyjskiej ani do brazylijskiego Botafogo. Teraz zainteresowanie wykazuje Benfica, ale portugalski klub chce jedynie wypożyczenia, co nie zadowala United. Czerwone Diabły liczą na transfer definitywny i przynajmniej częściowy zwrot inwestycji.

Benfica miała już dwukrotnie kontaktować się z przedstawicielami United, ale rozmowy nie posunęły się do przodu. Natomiast sytuację Antony’ego śledzą też Atletico Madryt, Brighton i RB Lipsk.

Antony uznawany jest za jeden z najbardziej nieudanych transferów Manchesteru United ostatnich lat. Choć dobrze spisał się na wypożyczeniu w Realu Betis, to klub wciąż nie może znaleźć chętnego na jego kupno.

Na Old Trafford liczą, że uda się sprzedać skrzydłowego jeszcze tego lata, ale wszystko wskazuje na to, że może się to okazać trudniejsze, niż zakładano. Manchester United chce otworzyć nowy rozdział i nie widzi w nim miejsca dla Brazylijczyka.