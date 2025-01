Man Utd skomplikował negocjacje ws. Rashforda. Dwa warunki

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Dwa warunki Man Utd ws. transferu Rashforda do Milanu

Marcus Rashford jest o krok od zmiany klubu już w zimowym oknie transferowym. To oczywiście pokłosie działań Rubena Amorima, który niedługo po swoim przyjściu odsunął Anglika od składu Manchesteru United. Po tej decyzji Rashford publicznie przyznał, że jest gotowy na nowe wyzwanie, jasno komunikując chęć transferu.

WIDEO: Manchester United w sezonie 2024/2025 – skróty, wywiady

W ostatnich dniach napastnik był łączony przede wszystkim z przeprowadzką do Milanu. Włoski klub chciałby zyskać więcej opcji w ofensywie, a Rashford wydaje się idealnym kandydatem. Anglik może występować na środku ataku oraz na skrzydłach, co zagwarantowałoby trenerowi Rossonerich większy komfort w doborze składu.

Media jednomyślnie informują, że Milan prowadzi rozmowy z Manchesterem United. Jednak nie są to łatwe negocjacje, o czym napisał portal The Times. Według tego serwisu Czerwone Diabły postawiły dwa twarde warunki, które nie do końca odpowiadają włoskiej stronie.

Przede wszystkim Man Utd liczy na opłatę za wypożyczenie i to raczej nie byłoby aż tak dużym problemem. Natomiast w drugim postulacie władze klubu z Old Trafford żądają przejęcia większości pensji Rashforda przez Milan. To niewygodny warunek, bo gdyby Rossoneri wzięli na siebie 50% pensji Anglika, to już wtedy stałby się on najlepiej opłacanym piłkarzem w klubie z zarobkami na poziomie 162,5 tys. funtów tygodniowo. Obecnie najwięcej w Milanie zarabia Alvaro Morata, który ma tygodniówkę w wysokości 150 tys. funtów.