Manchester United chce odzyskać wychowanka. Był gwiazdą akademii

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United liczy na powrót Angela Gomesa

Angel Gomes rozpoczął swoją przygodę z Manchesterem United jako sześciolatek. W pierwszym zespole zadebiutował w maju 2017 roku, stając się czwartym najmłodszym piłkarzem w historii klubu. Mimo wielkiego talentu nie zdołał przebić się do podstawowego składu i z zaledwie 10 występami na koncie opuścił klub w 2020 roku. Po przeprowadzce do Lille, Gomes odniósł sukces szybko wywalczając sobie miejsce w pierwszej drużynie i reprezentując Anglię w różnych kategoriach wiekowych, aż po debiut w seniorskiej kadrze. Jego kontrakt z francuskim klubem wygasa w czerwcu 2025 roku, a negocjacje w sprawie nowej umowy utknęły w martwym punkcie.

Według doniesień, Manchester United, pod wodzą nowego menedżera Rubena Amorima, chce sprowadzić Gomesa z powrotem na Old Trafford jako element długoterminowych planów budowania drużyny. Gomes, ceniony za swoje wszechstronne umiejętności w środku pola, jest postrzegany jako potencjalny następca Casemiro, który w przyszłym roku skończy 32 lata.

United liczą, że sentyment Gomesa do klubu odegra kluczową rolę w negocjacjach. Sam zawodnik wielokrotnie wyrażał swoje przywiązanie do Czerwonych Diabłów, nazywając Old Trafford swoim “domem”. W rozmowie z francuskimi mediami w 2022 roku przyznał, że chciałby wrócić do Manchesteru, jeśli pojawi się taka możliwość. Tottenham i Arsenal również wyrażają zainteresowanie Gomesem, ale United wydają się być faworytem w wyścigu o jego podpis.

Angel Gomes, z 129 występami w barwach Lille, 18 meczami dla młodzieżowej reprezentacji Anglii i niedawnym debiutem w seniorskiej kadrze, pokazuje, że dojrzał jako zawodnik. Jednak jego ewentualny powrót na Old Trafford nie jest jeszcze przesądzony. Wszystko wyjaśnią najbliższe miesiace.