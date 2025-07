Garnacho na wylocie z Man Utd? Wielki klub wchodzi do gry

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

Bayern Monachium nawiązał kontakt z Manchesterem United ws. skrzydłowego

Alejandro Garnacho to jeden z graczy Manchesteru United, których Ruben Amorim nie widzi w składzie swojej drużyny. Wszystko wskazuje więc na to, że skrzydłowy niebawem zmieni klub. Interesującymi informacjami w tej sprawie podzielił się ESPN.

Według źródła, szukający wzmocnień na skrzydłach Bayern Monachium skontaktował się z przedstawicielami Manchesteru United, chcąc omówić ewentualny transfer z udziałem ośmiokrotnego reprezentanta Argentyny.

Jasne jest jednak, że sam Alejandro Garnacho nie zamierza opuszczać Premier League. Piłkarz wolałby kontynuować karierę w angielskiej ekstraklasie. Wcześniej pojawiły się informacje, że zainteresowanie 21-latkiem wykazują także takie kluby jak Aston Villa czy Chelsea.

Alejandro Garnacho trafił do zespołu z Old Trafford jesienią 2020 roku z Atletico Madryt. W pierwszym zespole Czerwonych Diabłów zawodnik wystąpił w 144 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 26 bramek i notując 22 asysty. Obecny kontrakt piłkarza z Manchesterem United obowiązuje do końca czerwca 2028 roku.

W trakcie pobytu w angielskiej ekipie Alejandro Garnacho zdobył Puchar Anglii oraz Puchar Ligi Angielskiej. Na jego koncie jest także triumf z reprezentacją Argentyny w Copa America w 2024 roku.

Czytaj także: PSG działa po cichu. Chce uniknąć powtórki z Mbappe