PSG działa po cichu. Chce uniknąć powtórki z Mbappe

fot, Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Donnarumma może zakończyć przygodę z PSG

Paris Saint-Germain pozyskało Gianluigiego Donnarummę w lipcu 2021 roku z AC Milanu. Gigant ligi francuskiej sprowadził Włocha na zasadzie wolnego transferu. Ostatnio nie brakuje jednak spekulacji na temat ewentualnej zmiany klubu przez 26-latka. Nowe informacje w tej sprawie podało „L’Équipe”.

Źródło twierdzi, że zarząd paryskiego klubu chce za wszelką cenę uniknąć powtórki sytuacji z Kylianem Mbappe, który odszedł do Realu Madryt na zasadzie wolnego transferu. Donnarumma kilkukrotnie odrzucił już propozycję nowego kontraktu. W mediach pojawiały się natomiast doniesienia o zainteresowaniu mistrzem Europy z 2021 roku ze strony takich klubów jak Bayern Monachium czy Manchester City.

Rynkowa wartość włoskiego bramkarza wynosi obecnie 40 milionów euro. W ostatniej kampanii Donnarumma wystąpił łącznie w 47 meczach, tracąc 43 gole. W 17 spotkaniach zachował czyste konto.

PSG ma obecnie w kadrze czterech bramkarzy. Oprócz reprezentanta Włoch są to Matvey Safonov, Arnau Tenas oraz Renat Martin. Ostatni z wymienionych dołączył do mistrzów Francji tego lata z AS Romy, również na zasadzie wolnego transferu.

PSG wróci do ligowego grania już w przyszłym miesiącu. Pierwsza kolejka Ligue 1 odbędzie się w trzeci weekend sierpnia. Paryżanie zmierzą się na wyjeździe z FC Nantes. Mecz zaplanowano na 17 sierpnia o godzinie 20:45.

Czytaj także: Bayern nie odpuszcza gwiazdy Liverpoolu. Szykuje się rekordowa oferta