Man Utd chce pozyskać Alejandro Balde i może sprzedać Garnacho

Manchester United po tym, jak w tej kampanii nie rozpieszcza swoją postawą kibiców, ma zamiar w kolejnym sezonie walczyć o najwyższe cele. W związku z tym działacze klubu z Old Trafford już myślami są przy wzmocnieniach. O planach angielskiej ekipy informuje Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że Man Utd jest poważnie zainteresowany tym, aby sfinalizować za kilka miesięcy transfer z udziałem Alejandro Baldy z FC Barcelony. Młody obrońca przekonuje sterników Czerwonych Diabłów wszechstronnością, a także zamiłowaniem do gry ofensywnej. Ruben Amorim ma wychodzić z założenia, że to właśnie ten gracz idealnie nadaje się na wzmocnienie lewej strony obrony.

Klub z Old Trafford może być do tego stopnia zdeterminowany, aby pozyskać Alejandro Balde, że jednocześnie byłby gotów na to, aby sprzedać Alejandro Garnacho. Tym graczem zainteresowanie zdążyły już wykazać takie ekipy jak Chelsea i SSC Napoli. Argentyńczyk jest wyceniany na 50 milionów euro. Taka suma mogłaby jednocześnie pomóc sfinalizować transakcję z udziałem gracza Barcy.

Alejandro Balde to 21-latek, mający kontrakt ważny z Katalończykami do końca czerwca 2028 roku. W tej kampanii piłkarz wystąpił już w 31 meczach. Strzelił w nich jednego gola i zaliczył też sześć asyst.