Pressfocus Na zdjęciu: Max Aarons

Manchester United chce wzmocnić pozycję prawego obrońcy. Na Old Trafford uznali, że dobrym kandydatem byłby Anglik Max Aarons.

Na Old Trafford wciąż poszukują prawego obrońcy

Tym razem konkurenta dla Diogo Dalota

Może nim zostać doświadczony, ale wciąż młody Anglik

Erik ten Hag chce większej konkurencji

Manchester United radzi sobie nadzwyczaj dobrze w tym sezonie. Czerwone Diabły potrzebowały stosunkowo niedużo czasu, aby zawitać do czołówki tabeli Premier League. Aktualnie zespół Erika ten Haga ma sześć punktów mniej od zajmującego drugie miejsce Manchesteru City. Holenderski szkoleniowiec przywykł do wygrywania, więc chce ulepszyć swój zespół. Celem jest między innymi nowy prawy obrońca.

Prawa flanka defensywy w Manchesterze United, pozostawia trochę do życzenia. Klub chciał wzmocnić tę pozycję już latem, ale wówczas na Old Trafford nie trafił żaden nowy zawodnik. Podstawowym prawym obrońcą jest Diogo Dalot. To się nie zmieni. Portugalczyk ma mieć jednak konkurenta do gry. Aaron Wan-Bissaka nie spełnił pokładanych w nim nadziei.

Łączony z Manchesterem United jest Max Aarons. Czerwone Diabły obserwują Anglika, który w tym roku skończył 22 lata. Mimo tego rozegrał już 184 mecze w barwach Norwich City, które reprezentuje aktualnie. Aaron ma doświadczenie z Premier League, więc przeskok z poziomu Championship nie powinien być dla niego nieosiągalnym wyzwaniem. 22-latek ma kontrakt z Norwich City do 30 czerwca 2024 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 18 milionów euro.

