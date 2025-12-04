Man United idzie po gwiazdę Realu! Perez odpowiedział na ofertę

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Valverde nie zostanie sprzedany, Real odsyła Man United do klauzuli odstępnego

Federico Valverde od lat uchodzi za jednego z najważniejszych zawodników Realu Madryt. Ostatnio pojawiły się jednak plotki, że w najbliższej przyszłości może zmienić otoczenie. Urugwajczykiem interesuje się Manchester United. Z doniesień portalu The Mirror wynikało, że Czerwone Diabły są gotowe na duży wydatek, aby pozyskać środkowego pomocnika.

Nowe informacje ws. potencjalnego transferu przekazał portal Don Balon. Ich zdaniem na Bernabeu dostali ofertę z Anglii za Valverde, lecz od razu ją odrzucili. Propozycja o wartości ok. 80 milionów euro nie była nawet brana pod uwagę.

Decyzję o odrzuceniu oferty podjął oczywiście Florentino Perez. Prezydent klubu zażądał opłaty równej klauzuli odstępnego zapisanej w kontrakcie. Co ciekawe wynosi ona aż miliard euro, co jest często spotykane w Hiszpanii, jeśli chodzi o takie zapisy u topowych piłkarzy.

Valverde jest uważany za kluczowego i niezastąpionego piłkarza Realu Madryt. Dlatego odpowiedź Pereza nie jest żadnym zaskoczeniem. Jednym ruchem sprawnie zatrzymał zakusy 20-krotnych mistrzów Anglii, odprawiając ich z kwitkiem. Trudno spodziewać się, aby w takiej sytuacji i przy takich żądaniach wrócili z drugą ofertą.

W tym sezonie, choć nie gra na najwyższym poziomie, wciąż może liczyć na miejsce w wyjściowej jedenastce. Valverde jak na razie uzbierał 19 występów we wszystkich rozgrywkach, w których nie zdobył żadnego gola, ale zanotował 4 asysty. Jego kontrakt wygasa w 2029 roku.