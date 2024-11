Man United dołącza do rywalizacji o pomocnika. Chcą go duże kluby

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Malik Tillman na celowniku czołowych klubów

Manchester United dołącza do wyścigu o podpisanie kontraktu z amerykańskim pomocnikiem Malikiem Tillmanem. W obecnym sezonie zdobył 8 goli i zanotował 4 asysty w 19. meczach. Zainteresowani są również Tottenham i Aston Villa.

22-letni Tillman ma za sobą świetny sezon w PSV Eindhoven, w którym zaliczył 9 bramek i 15 asyst. Obecnie jego statystyki są jeszcze lepsze, co przyciągnęło uwagę dużych klubów Premier League. Wśród zainteresowanych zespołów wymienia się Manchester United, który już miał rozpocząć negocjacje w sprawie jego transferu.

Jednak przeszkodą w realizacji tego ruchu w styczniu jest nieaktywna jeszcze klauzula odstępnego, która zacznie obowiązywać dopiero latem. Wtedy Tillman będzie dostępny za kwotę w okolicach 30-40 milionów euro. Do tego czasu PSV nie musi się martwić o stratę Amerykanina.

Według doniesień Tillman marzy o grze dla topowego klubu. To sugeruje, że 22-latek jest gotowy poczekać na właściwą okazję.

Bayern Monachium wciąż posiada klauzulę odkupu zawodnika po tym jak sprzedali go do PSV. Jednak według mediów powrót Tillmana do Bawarii jest obecnie mało prawdopodobny.

Manchester United monitoruje sytuację Tillmana od kilku miesięcy. Regularnie wysyłają skautów na jego mecze. Możliwe, że spróbują przekonać holenderski klub do sprzedaży zawodnika już w styczniu. Jednak zespół z Eindhoven może nie być zainteresowany utratą swojej gwiazdy przed końcem sezonu.

