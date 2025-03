Man United chce perełkę Interu. Robi furorę na wypożyczeniu

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Inter straci perełkę?

Manchester United ma zamiar przeprowadzić przebudowę składu w trakcie letniego okienka transferowego. Z tego powodu Czerwone Diabły nieustannie monitorują rynek transferowy, żeby latem ściągnąć nowych piłkarzy i dokonać licznych zmian kadrowych. Angielski klub chce wzmocnić swój zespół na kolejny sezon.

Tym razem uwagę drużyny pod wodzą Rubena Amorima przykuł Francesco Pio Esposito. To 19-letni wszechstronny napastnik Interu Mediolan, który aktualnie przebywa na wypożyczeniu w Spezii. Klub ten występuje obecnie w Serie B.

Według doniesień Inter ma zamiar przedłużyć umowę z młodym Włochem do 2030 roku. Mimo to przyciągnął on uwagę Manchesteru United oraz Leicester City.

Nerazzurri chcą zatrzymać Esposito na dłużej, ale angielskie drużyny będą próbowały przekonać go do zmiany otoczenia.

W aktualnym sezonie Francesco Pio Esposito zdobył dotychczas 14 bramek w 28 spotkaniach. Do tego dołożył jedną asystę. Przez portal Transfermarkt jest wyceniany na 10 milionów euro. Bieżący kontrakt wychowanka Interu obowiązuje do 2027 roku.

Do tej pory jednak nie udało mu się zadebiutować w pierwszym zespole. W przeszłości występował jedynie w drużynach młodzieżowych, a zeszły sezon podobnie jak ten spędził na wypożyczeniu w Spezii. W młodzieżowej reprezentacji Włoch do 21 lat rozegrał 11 spotkań, w których strzelił 7 bramek.

