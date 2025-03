Gwiazdor Liverpoolu zaoferował się Barcelonie. Flick długo się nie zastanawiał

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick nie chce Darwina Nuneza

Hansi Flick miał dać do zrozumienia, że nie jest zainteresowany sprowadzeniem Darwina Nuneza. Otoczenie urugwajskiego napastnika zaproponowało go FC Barcelonie, ponieważ piłkarz chce opuścić Liverpool. Kataloński klub poszukuje następcy Roberta Lewandowskiego. Jednak niemiecki szkoleniowiec uważa, że napastnik The Reds nie prezentuje wystarczającego poziomu, by grać na Camp Nou, nawet jako zmiennik reprezentanta Polski.

Darwin Nunez trafił do Liverpoolu w 2022 roku z Benfiki za 80 milionów euro. 25-latek niestety nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Urugwajczyk nie zdołał wywalczyć sobie pewnej pozycji w składzie The Reds. a po zatrudnieniu Arne Slota jego sytuacja jeszcze bardziej się skomplikowała. To skłoniło go do poszukania nowego klubu.

Zobacz WIDEO: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Po odrzuceniu przez Barcelonę Urugwajczyk będzie musiał poszukać innego zespołu. Piłkarz znalazł się na radarze klubów z Arabii Saudyjskiej. Natomiast Blaugrana kontynuuje poszukiwania snajpera, który mógłby rywalizować z Lewandowskim, a w przyszłości go zastąpić.

W bieżącym sezonie Nunez wystąpił w 39 spotkaniach, jednak najczęściej wchodził z ławki. Rozegrał łącznie 1849 minut i zdobył siedem bramek oraz tyle samo asyst.

Zobacz także: Barcelona podkradnie cel transferowy Realu Madryt? To byłaby sensacja