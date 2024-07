Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Leny Yoro

Leny Yoro wybiera wśród gigantów, Man United i Real czekają na decyzję

Manchester United oraz Real Madryt to kluby, o których marzy każdy młody piłkarz. Nie inaczej jest w przypadku Leny’ego Yoro. Francuz niejednokrotnie podkreślał, że chce dołączyć do Królewskich, lecz nie spodziewał się, że Czerwone Diabły również będą mocno naciskać na jego transfer. Gdy wszystko wskazywało na to, że francuski stoper dołączy do hiszpańskiego zespołu, klub z Old Trafford niespodziewanie włączył się do walki o pozyskanie utalentowanego zawodnika.

Najnowsze informacje odnośnie przyszłości Yoro przekazał Florian Plettenberg ze stacji Sky Sport Deutschland. Zdaniem niemieckiego dziennikarza żaden inny klub poza Manchesterem United i Realem Madryt nie bierze udziału w wyścigu o podpis 18-latka z OSC Lille.

Leny Yoro nie podjął jeszcze decyzji, bowiem stoi na rozdrożu. Z jednej strony Lille zaakceptowało ofertę Czerwonych Diabłów w okolicach 50 mln euro. Z drugiej strony Real Madryt nie zaoferuje takiej kwoty, ale dołączenie do Los Blancos jest marzeniem młodego stopera. Na ten moment nie wiadomo kiedy piłkarz podejmie decyzję, aczkolwiek pewne jest to, że nadchodzący transfer będzie dla niego milowym krokiem w karierze.

Leny Yoro w OSC Lille występuje od sezonu 2021/2022. Łącznie w barwach macierzystego klubu rozegrał 60 spotkań, w których strzelił 3 gole i zanotował jedną asystę. Obecna umowa z zespołem, w którym się wychował, obowiązuje do czerwca 2025 roku.