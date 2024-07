Manchester City chce się pozbyć Joao Cancelo w letnim oknie transferowym. Według informacji dziennika Sport angielski klub wycenił obrońcę na ok. 20 milionów euro.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Joao Cancelo

Cancelo do wzięcia za mniej więcej 20 milionów euro

Manchester City nie wiąże swojej przyszłości z obecnością w klubie Joao Cancelo. Portugalczyk od stycznia ubiegłego roku jest regularnie wypożyczany do innego zespołu. Najpierw przez sześć miesięcy był piłkarzem Bayernu Monachium. Natomiast ostatni sezon spędził w Hiszpanii, gdzie zakładał koszulkę FC Barcelony. Tym razem The Citiziens nie chcą wypożyczać obrońcy, lecz definitywnie go sprzedać.

Z informacji dziennika Sport wynika, że Manchester City zmniejszył wymagania finansowe względem Joao Cancelo. Triumfatorzy Ligi Mistrzów z 2023 roku są gotowi wysłuchać ofert za piłkarza w okolicach 20 milionów euro.

Głównym powodem rozstania Cancelo i Man City są relację pomiędzy piłkarzem a Pepem Guardiolą. Obaj panowie nie przepadają za sobą, co jest wynikiem konfliktu, który powstał, gdy reprezentant Portugalii stracił miejsce w wyjściowym składzie.

Nie jest tajemnicą, że Cancelo chciałby wrócić do Barcelony i na stałe zostać piłkarzem Dumy Katalonii. Gdyby nie fakt, że Blaugrana zmaga się z problemami finansowymi, które uniemożliwiają im rejestrację nowych zawodników, Portugalczyk z pewnością zostałby w klubie. Łącznie podczas pobytu w stolicy Katalonii boczny obrońca z Portugalii rozegrał 42 mecze, w których zdobył 4 gole i zanotował 5 asyst.

Poza Barceloną zainteresowani sprowadzeniem Joao Cancelo jest m.in. Juventus. 30-latek w przeszłości był już piłkarzem Starej Damy. We Włoszech koszulkę Bianconeri zakładał w sezonie 2018-2019.