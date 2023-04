Ferland Mendy traci w oczach u włodarzy Realu Madryt, którzy powoli mają dość ciągłych kontuzji lewego obrońcy. Francuz latem może przenieść się do Premier League, skąd podobno płynie zainteresowanie jego osobą ze strony Manchesteru City oraz Arsenalu.

PressFocus Na zdjęciu: Ferland Mendy

Real Madryt podobno jest skłonny rozstać się z Ferlandem Mendym

Królewscy latem wysłuchają ofert za lewego obrońcę

Mówi się o zainteresowaniu ze strony Manchesteru City i Arsenalu

Ferland Mendy trafi na Wyspy Brytyjskie?

Ferland Mendy dopiero co wyleczył się z kontuzji, a nabawił się już kolejnej. To sprawia, że Real Madryt poważnie zastanawia się nad przyszłością lewego obrońcy. Boczny defensor jest solidny w obronie, jednak ma ofensywne braki, co nie podoba się Carlo Ancelottiemu.

Podczas najbliższego letniego okienka transferowego na Santiago Bernabeu wróci Fran Garcia, który docelowo może zająć miejsce Francuza. Według “Fichajes”, 27-latek może liczyć na propozycje z Premier League. Manchester City oraz Arsenal mają powalczyć o podpis wychowanka PSG.

Mówi się, że angielscy giganci są skłonni zapłacić za dziewięciokrotnego reprezentanta Trójkolorowych około 60 mln euro (53 mln funtów), co na pewno usatysfakcjonowałoby władze Realu Madryt. Portal “Transfermarkt” wycenia Ferlanda Mendy’ego na 35 mln euro.