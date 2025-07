Manchester City może stracić kolejną gwiazdę

Jack Grealish według informacji "Corriere dello Sport" pojawił się w Neapolu. Wiadomość to może sugerować, że zawodnik Manchesteru City może być blisko zmiany barwy klubowych.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Jack Grealish może zamienić Manchester City na SSC Napoli

Jack Grealish to zawodnik, który co prawda ma kontrakt ważny z Manchesterem City do końca czerwca 2027 roku. Realny scenariusz zakłada jednak zmianę pracodawcy z jego udziałem. Tymczasem ciekawe wieści przekazało „Corriere dello Sport”, sugerując, że piłkarz może kontynuować karierę w Serie A.

Grealish, według informacji włoskiego dziennika sportowego, przybył do Neapolu. Jest to o tyle interesujące, że wcześniej pojawiały się doniesienia o możliwym transferze zawodnika do SSC Napoli. Trenerem aktualnych mistrzów Włoch jest Antonio Conte.

W trakcie trwającego okna transferowego Napoli wzmocniło się już graczem ekipy z Etihad Stadium. Kevin De Bruyne zasilił włoską drużynę. Belg trafił do Napoli na zasadzie wolnego transferu po tym, jak wygasł jego kontrakt z Manchesterem City.

Grealish to natomiast zawodnik, który dołączył do zespołu Josepa Guardioli w 2021 roku. Piłkarz przeszedł do Manchesteru City z Aston Villi za kwotę 117 milionów euro. W minionym sezonie wystąpił w 32 spotkaniach, w których zdobył trzy bramki i zanotował pięć kluczowych podań.

Gdyby transfer 39-krotnego reprezentanta Anglii doszedł do skutku, interesująco wyglądałaby rywalizacja na lewym skrzydle Partenopei. Obecnie na tej pozycji mogą grać Noa Lang oraz Antonio Vergara. Holender dołączył do Napoli tego lata z PSV Eindhoven za 25 milionów euro. Dla porównania – rynkowa wartość Grealisha wynosi obecnie 28 milionów euro.

