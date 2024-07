Man City dostał ultimatum od Al-Nassr ws. transferu Edersona

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Ederson

Al-Nassr nie chce dłużej zwlekać z transferem Edersona

Al-Nassr chce jak najszybciej zapewnić sobie transfer nowego bramkarza, donosi reporter “TEAMtalk” Rudy Galetti. .Saudyjczycy są bardzo zainteresowani zarówno Edersonem z Manchesteru City, jak i Alissonem z Liverpoolu, jednak negocjacje z golkiperem Obywateli są na bardziej zaawansowanym etapie, ponieważ już uzgodniono warunki osobistego kontraktu.

“TEAMtalk” potwierdza, że brazylijski bramkarz zgodził się na czteroletni kontrakt z Al-Nassr, z rocznym wynagrodzeniem wynoszącym około 12,5 miliona euro, co przekłada się na nieco ponad 200 tysięcy funtów tygodniowo. Ederson teraz naciska na przeprowadzkę do Arabii Saudyjskiej, jednak Manchester City nie chce go sprzedać za zbyt niską cenę. Według tego źródła Al-Nassr dał Manchesterowi City 48-godzinne ultimatum na zaakceptowanie oferty w przedziale od 25 milionów euro do 30 milionów euro wraz z bonusami, która będzie płatna w ratach. Najbliższe dwa dni będą zatem kluczowe dla negocjacji.

Jeśli Al-Nassr nie uda się osiągnąć porozumienia w sprawie Edersona w tym czasie, źródła wskazują, że klub skupi się na podpisaniu kontraktu z Alissonem z Liverpoolu. Wcześniej klub z Saudi Pro League był też łączony z transferem Wojciecha Szczęsnego, ale wygląda na to, że obecnie ten temat upadł. Polski bramkarz jest łączony też z przenosinami do Monzy, ale ten ruch jest jeszcze mniej prawdopodobny.

