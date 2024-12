Man City chce gwiazdę rywali. Zawodnik marzy o Lidze Mistrzów

Manchester City to jeden z wielu klubów, których uwagę przykuł Cristian Romero. Oprócz mistrza Anglii wśród potencjalnych kupców wymienia się m.in. Real Madryt - informuje portal TBR Football.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Cristian Romero w kręgu zainteresowań Manchesteru City

Manchester City w ostatnich tygodniach mierzy się z poważnym kryzysem. Aktualni obrońcy tytułu wpadli w serię fatalnych wyników. Na chwilę obecną nie wygrali żadnego z ostatnich siedmiu spotkań. Największym ciosem była porażka w ostatniej kolejce z Liverpoolem (0:2). Taki wynik sprawił, że strata Obywateli do The Reds urosła w lidze aż do jedenastu punktów.

Kiepskie wyniki powodują, że w kontekście nadchodzącego zimowego okna transferowego Manchester City planuje dodatkowe wzmocnienia. Do klubu ma trafić nie tylko gracz ze środka pola, który zastąpi Rodriego, ale także nowy środkowy obrońca.

Z informacji portalu TBR Football wynika, że Manchester City dołączył do grona drużyn, które obserwują gwiazdę Tottenhamu. Pod lupą skautów The Citiziens znalazł się Cristian Romero. Wśród chętnych klubów do podpisania kontraktu z obrońcą wymienia się również Real Madryt Bayern Monachium czy Inter Mediolan.

Potencjalna zmiana klubu na Manchester City wpisuje się plan na przyszłość Argentyńczyka. Cristian Romero pragnie regularnie grać w Lidze Mistrzów. W zespole Pepa Guardioli mógłby więc spełnić jedno ze swoich dziecięcych marzeń.

Tottenham w obliczu dużego zainteresowania piłkarzem planuje zaoferować mu nowy kontrakt. Romero może spodziewać się oferty na początku przyszłego roku. Co więcej, portal TeamTalk sugeruje, że zostałby najlepiej zarabiającym piłkarzem Spurs.