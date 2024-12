Klich wróci do Polski? Prezes klubu z Ekstraklasy chce transferu

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Klich

Poleciałbym po Mateusza Klicha do Stanów Zjednoczonych – mówi Dróżdż

Cracovia w obecnym sezonie PKO BP Ekstraklasy jest jedną z rewelacji rozgrywek. Pasy pod wodzą Dawida Kroczka poczyniły widoczny postęp. Aktualnie zajmują wysokie 4. miejsce w tabeli ze stratą 8 punktów do lidera, czyli zespołu Lecha Poznań.

Kogo Polska wyprzedziła w rankingu UEFA

We wtorek na kanale Tomasza Ćwiąkały na YouTube pojawił się długi wywiad z prezesem Cracovii. Mateusz Dróżdż w rozmowie z dziennikarzem odpowiedział m.in. na pytanie o ewentualny powrót Mateusza Klicha do krakowskiego klubu. Okazuje się, że prezes Pasów chciałby, aby 41-krotny reprezentant Polski ponownie zagrał w Ekstraklasie. Co więcej, jest skłonny polecieć do USA, aby odwiedzić piłkarza.

– Kto wie. Może. W jednym z wywiadów powiedziałem, że polecę po niego do Stanów Zjednoczonych. Podtrzymuję to. Z miłą chęcią poleciałbym po Mateusza Klicha do Waszyngtonu. Uważam, że to świetny zawodnik. Byłby ważnym wzmocnieniem szatni. Bardzo bym chciał – powiedział Mateusz Dróżdż w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą.

Mateusz Klich wyjechał z Polski w 2011 roku, gdy na transfer piłkarza Cracovii zdecydował się VfL Wolfsburg. W czasie swojej kariery środkowy pomocnik grał w takich klubach jak PEC Zwolle, Kaiserslautern, FC Utrecht, FC Twente czy Leeds United. Obecnie od stycznia ubiegłego roku związany jest z amerykańską drużyną DC United, która rywalizuje w MLS.

W zakończonym niedawno sezonie rozegrał łącznie 34 spotkania, w których był autorem 3 goli i 6 asyst. Umowa Klicha z DC United obowiązuje tylko do końca grudnia obecnego roku. Na ten moment nie wiadomo, gdzie 34-latek będzie kontynuował karierę.