Jude Bellingham to piłkarz, którego bardzo chciał sprowadzić Real Madryt. Anglik skłania się jednak ku innej opcji kontynuowania swojej kariery.

W przyszłe lato Jude Bellingham może zmienić klub

Potencjalny kierunek dla Anglika to powrót do swojej ojczyzny

Jeden z klubów prowadzi rozmowy z otoczeniem 19-latka

Bellingham chętny na grę w Premier League

Trwa faza pucharowa mistrzostw świata, które organizuje Katar. W kraju tym z reprezentacją Anglii przebywa Jude Bellingham, czyli podstawowy piłkarz tej kadry. Młody pomocnik pomógł drużynie awansować do ćwierćfinału mundialu. Na razie wystąpił w każdym z czterech spotkań. 19-latek strzelił jednego gola oraz zaliczył asystę.

Udane mistrzostwa świata sprawiają, że rośnie rynkowa wartość Bellinghama. Początkowo wydawało się, że 150 milionów, które za Anglika oczekuje Borussia Dortmund, to kwota nie do spełnienia. Wraz z upływem czasu można nabrać wrażenia, że jeden ze światowych gigantów spełni finansowe wymagania BVB.

Bellingham jest na celowniku między inny Realu Madryt. Królewscy aktualnie koncentrują się na kupnie 16-letniego Endricka, co może wiązać się z tym, że z konta mistrza Hiszpanii ubędzie około 70 milionów euro. To sprawia iż Anglikowi może być bliżej do wzmocnienia klubu z Premier League. Zwłaszcza, że otoczenie 19-latka skłania się do powrotu do ojczyzny. Fakt ten planuje wykorzystać Liverpool, który prowadzi rozmowy z otoczeniem Bellinghama. The Reds w przyszłe lato spróbują złożyć ofertę, która miałaby zadowolić Borussię. Ta nie ma potrzeby sprzedawania swojego pomocnika, który ma kontrakt ważny do 30 czerwca 2025 roku.

