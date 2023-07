fot. Imago/ZUMA Wire Na zdjęciu: Harry Maguire

Harry Maguire nie ma przyszłości na Old Trafford

Manchester United dąży do sprzedaży Anglika już tego lata

Budzi on poważne zainteresowanie czołowych ekip z Serie A

Reprezentant Anglii wyjedzie z kraju?

Erik ten Hag po przybyciu na Old Trafford odstawił krytykowanego Harry’ego Maguire’a od wyjściowego składu. Pojawiał się on na boisku bardzo rzadko, a Manchester United w defensywie wyglądał zadowalająco. Dla obu stron dalsza współpraca stała się niemożliwa, dlatego tego lata ma dojść do jej zakończenia.

Czerwone Diabły dążą do sprzedaży swojego zawodnika. Oczekują sporych pieniędzy, dlatego w tym momencie nie można mówić o jakichkolwiek konkretach. Do przeprowadzi intensywnie przygotowuje się również sam Maguire, który nie chce stracić miejsca w składzie reprezentacji Anglii. Aby do tego nie doszło, musi wrócić do regularnej gry.

Do tej pory mówiło się o zainteresowaniu kilku ekip z Premier League. Okazuje się, że finalnie Maguire może opuścić rodzimy kraj i kontynuować swoją karierę w innej lidze. “Correre dello Sport” donosi, że Anglika na swojej liście życzeń mają czołowe kluby z Serie A – są wśród nich Napoli, Juventus, Inter Mediolan, Milan oraz AS Roma. Wszystkie te drużyny rozglądają się za wzmocnieniami defensywy i widziałyby w swoich szeregach 30-latka.

Manchester United najchętniej sprzeda swojego gracza, natomiast włoskie zespoły są w szczególności zainteresowane wypożyczeniem z opcją wykupu.

