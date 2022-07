Pressfocus Na zdjęciu: Corentin Tolisso

Corentin Tolisso zgodnie z doniesieniami mediów powrócił do klubu w którym się wychował i podpisał nowy kontrakt z Olympique Lyon. Francuz po pięciu latach zdecydował się na opuszczenie Bayernu Monachium i powrót do ojczyzny. Transfer pomocnika do ekipy Les Gones był bezgotówkowy.

Tolisso nie doszedł do porozumienia z Bayernem w kwestii przedłużenia kontraktu i zdecydował się na odejście

Francus wrócił do Olympique Lyon w którym się wychowywał

Zespół z Lyonu oficjalnie potwierdził transfer Corentina Tolisso w piątek

Kolejny Francuz wraca do Lyonu

Z końcem czerwca wygasł kontrakt Corentina Tolisso z Bayernem Monachium. mistrzowie Niemiec chcieli przedłużenia współpracy z pomocnikiem, ale ostatecznie obie strony nie doszły do porozumienia. 27-latek w ostatnich sezonach nie pełnił w zespole funkcji pierwszoplanowej, co w głównej mierze uniemożliwiały mu kontuzje. Pod koniec sezonu zdecydował się na powrót do klubu, którego jest wychowankiem.

W piątek Olympique Lyon oficjalnie potwierdził transfer Tolisso. Francuski pomocnik podpisał pięcioletni kontrakt, a w drużynie spotka się z Alexandre Lacazette, który również zdecydował się na powrót do Les Gones. Klub z Lyonu w trakcie letniego okienka transferowego konsekwentnie realizuje politykę transferów bezgotówkowych. Zarząd sondował także możliwość ponownego zatrudnienia Samuela Umtitiego z FC Barcelony, jednak z uwagi na wysoką pensję defensora opcja ta została odrzucona.

Corentin Tolisso dla Bayernu Monachium w trakcie pięciu lat spędzonych w klubie rozegrał łącznie 117 meczów. Strzelił w nich 21 bramek i zanotował 15 asyst. Portal Transfermarkt wycenia go obecnie na 15 milionów euro.

