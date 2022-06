Pressfocus Na zdjęciu: Samuel Umtiti

Francuska prasa donosiła niedawno, że zainteresowany powrotem Samuele Umtitiego jest Olympique Lyon. AFC Fiorentina może jednak uprzedzić Les Gones.

Oferta Olympique Lyon została uznana przez otoczenie Samuela Umtitiego za niezbyt satysfakcjonującą

Zdecydowanie ciekawsza wydaje się być propozycja ACF Fiorentina

Klub ze Stadio Artemio Franchi chce na rok wypożyczyć Francuza z opcją transferu definitywnego

Lyon ściąga “swoich”

Samuel Umtiti to w chwili obecnej największe utrapienie FC Barcelona. Francuski środkowy obrońca od lat jest głębokim rezerwowym (w sezonie 2021/2022 wystąpił w zaledwie jednym spotkaniu Dumy Katalonii), a jego kontrakt jest ważny aż do 30 czerwca 2026. Jego sprzedaż to jeden z istotnych czynników odblokowania środków na letnie transfery.

Jeszcze niedawno 31-krotny reprezentant Francji wcale nie palił się do opuszczenia Camp Nou. Dopiero niedawno zmienił zdanie, a zainteresowanie nim wyraził jego były klub, a więc Olympique Lyon, w którym występował w latach 2011-2016. Nowa polityka transferowa Les Gones opiera się na ściąganiu na Groupama Stadium byłych, zasłużonych piłkarzy. Z Arsenalu do Lyonu właśnie wrócił po pięciu latach Alexandre Lacazette.

Fiorentina skora do wypożyczenia

Sport jednak donosi, że pierwsza propozycja władz OL niespecjalnie usatysfakcjonowała otoczenie Umtitiego. L`Equipe z kolei informuje, że zdecydowanie ciekawszą ofertę złożyła ACF Fiorentina. Francuz miałby zostać wypożyczony na rok na Stadio Artemio Franchi z możliwością transferu definitywnego. Dla Umtitiego to najlepsze rozwiązanie, gdyż zawodnik nie chciałby znacznego zmniejszenia uposażeń. Sport też spekuluje, że w razie udanego sezonu 2022/2023 Umtiti miałby kartę przetargową, aby dalej występować w FC Barcelona. Mistrza świata 2018 włoski kierunek interesuje również z tego powodu, że w Serie A znacznie mógłby rozwinąć się taktycznie.

Olympique Lyon jednak także nie składa broni i ma zamiar w najbliższym czasie złożyć kolejną ofertę. O Umtitiego zgłaszały się również kluby tureckie, ale francuski defensor od razu wykluczył ten kierunek.

