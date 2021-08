Lyon odrzucił kolejną propozycję z Londynu za swą gwiazdę

Houssem Aouar jest celem transferowym dla dwóch drużyn z północnego Londynu. Po tym, jak Arsenal zmniejszył swe zainteresowanie pomocnikiem Olympique’u Lyon, do gry wkroczył Tottenham. Francuzi odrzucili jednak propozycję Spurs, według której do Ligue 1 przeniósłby się Tanguy Ndombele. OL oczekuje za swoją gwiazdę wyłącznie pieniędzy.

To drugie z rzędu letnie okno transferowe, w którym Houssema Aouara łączy się z przenosinami do Londynu

Olympique Lyon jest skłonny sprzedać swoją gwiazdę, ale nie interesuje go wymiana zawodników. Przez to Francuzi odrzucili propozycję Tottenhamu, wedle której większość należności byłaby rozliczona kartą zawodniczą Tanguya Ndombele

Oferta Tottenhamu za Aouara odrzucona

Houssem Aouar jest łączony z przenosinami do północnego Londynu już od ubiegłego lata. Wówczas Arsenal nie zdołał przekonać Olympique’u Lyon do sprzedaży swojej gwiazdy. W bieżącym okienku Kanonierzy również zamierzali powalczyć o Francuza, ale ostatecznie do drugiej linii sprowadzili Martina Odegaarda, a ponadto dość niespodziewanie w klubie pozostanie Granit Xhaka. Zainteresowanie 23-latkiem wyraził za to największy rywal Arsenalu, Tottenham.

Jak donosi Le 10 Sport, Spurs zaproponowali Les Gones kartę zawodniczą Tanguya Ndombele i niewielką kwotę pieniędzy. Olympique szybko odrzucił tę ofertę. Klub jest w nie najlepszej kondycji finansowej i potrzebuje gotówki. A zatem, jeżeli ktoś zamierza sprowadzić tego lata Aouara, wymiany zawodników nie wchodzą w grę.

Tanguy Ndombele opuścił Lyon na rzecz Tottenhamu w 2019 roku za 60 milionów euro. Jego kariera w Premier League nie potoczyła się jednak zgodnie z oczekiwaniami. W ciągu dwóch lat rozegrał dla Kogutów 75 spotkań, w których zanotował po osiem bramek i asyst.

Aouar pozostaje zaś podstawowym zawodnikiem Lyonu. W samym ubiegłym sezonie zanotował siedem goli i trzy asysty w Ligue 1, ale nie został powołany przez Didiera Deschampsa na Euro 2020.

