PressFocus Na zdjęciu: Luquinhas

Luquinhas zostanie piłkarzem rosyjskiego Torpedo Moskwa

Luquinhas to bardzo dobrzy znany zawodnik polskim kibicom. Brazylijczyk dwukrotnie miał okazję reprezentować barwy Legii Warszawa. W minionym sezonie skrzydłowy był nawet wypożyczony do stołecznego zespołu. Wojskowi jednak ostatecznie nie zdecydowali się na jego wykup i 28-latek wrócił do Fortalezy.

Finalnie jednak pobyt Luquinhasa nie trwał długo. Lada moment były zawodnik Legii Warszawa znów zmieni barwy klubowe. Z informacji przekazanych przez „O Povo” dowiadujemy się, że brazylijski skrzydłowy obierze kontrowersyjny kierunek. Mianowicie zawita do Rosji. Nowym zespołem 28-latka zostanie Torpedo Moskwa.

Przenosiny Luquinhasa do Rosji budzą spore kontrowersje, ponieważ kraj ten od lutego 2022 roku prowadzi pełnoskalową wojnę przeciwko Ukrainie. Wielu zawodników i klubów stara się unikać angażowania w rosyjski futbol ze względu na sankcje oraz reputacyjne konsekwencje związane z konfliktem. Dlatego decyzja Brazylijczyka o wyborze właśnie tego kierunku może spotkać się z krytyką, zwłaszcza wśród kibiców i obserwatorów międzynarodowej piłki.

Luquinhas w barwach Legii Warszawa rozegrał łącznie 156 spotkań. Brazylijczyk może się pochwalić bardzo dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 25 trafień, a także 21 asyst.