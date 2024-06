Lukaku znów pod skrzydłami Mourinho? To możliwe!

Romelu Lukaku nie będzie kontynuował kariery w Chelsea. Belgijski napastnik tego lata na pewno zmieni klub. Z uwagą sytuacji przygląda się Jose Mourinho, który chciałby mieć go znów pod swoimi skrzydłami.

fot. BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Lukaku wyląduje w Fenerbahce?

Romelu Lukaku sezon 2023/2024 spędził na wypożyczeniu w AS Romie. Spisywał się tam nieźle, lecz jego dalszy pobyt w stolicy Włoch jest wykluczony. Rzymianie nie są w stanie spełnić żądań finansowych Chelsea, więc wycofali się z potencjalnej transakcji. Wiadomo, że Belg na pewno nie będzie kontynuował swojej kariery w Londynie. W ostatnim czasie łączono go chociażby z Napoli, lecz ten kierunek też wydaje się być mało prawdopodobny. The Blues oczekują za swojego snajpera nawet 43 milionów euro, tak aby choć w części odzyskać pieniądze, które swego czasu przeznaczyli na jego transfer.

Gdzie może więc wylądować 31-letni napastnik? Nieustannie przyglądają się mu kluby z Arabii Saudyjskiej, które już w przeszłości o niego zabiegały. Sam Lukaku nie jest jednak przekonany, że powinien opuszczać Europę. Na horyzoncie pojawiła się natomiast nowa opcja, a mianowicie ewentualna przeprowadzka do Turcji. Snajper Chelsea trafił na listę życzeń Fenerbahce, które chce wzmocnić się dużymi nazwiskami przed walką o mistrzostwo kraju.

Zwolennikiem tego transferu jest Jose Mourinho, który dopiero co objął stery w klubie ze Stambułu. Doświadczony Portugalczyk doskonale zna Lukaku, z którym pracował już przez wiele lat. Ich drogi krzyżowały się w Romie, Manchesterze United oraz Chelsea. Teraz Mourinho chciałby mieć rosłego napastnika w swoim kolejnym klubie.

Lukaku przebywa obecnie z reprezentacją Belgii w Niemczech, gdzie bierze udział w mistrzostwach Europy.