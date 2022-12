fot. PressFocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Romelu Lukaku według informacji Transfemarkt jest zawodnikiem, którego wartość najbardziej spadła w 2022 roku. Dzisiaj piłkarz wyceniany jest na 55 milionów euro, czyli o 45 milionów euro mniej niż w 2021 roku.

Koniec roku to czas różnych podsumowań

Transfermarkt ujawnił listę zawodników z największym spadkiem wartości

Zestawienie otwiera Romelu Lukaku

Ranking piłkarzy ze spadkiem wartości

Romelu Lukaku aktualnie broni barw Interu Mediolan. 29-latek wrócił do włoskiej ekipy na wypożyczenie z Chelsea. Z klubem z Londynu piłkarz ma kontrakt ważny do 2026 roku. Po sezonie ma wrócić do teamu ze Stamford Bridge.

W rankingu 10 piłkarzy z największym spadkiem wartości znajdują się również Stefan De Vrij, czy Marcus Rashford. Ciekawostką jest, że aż trzech zawodników Man Utd znajduje się na czołowych pozycjach w zestawieniu.

TOP 10 piłkarzy z największym spadkiem wartość według Transfemrakt

1. Romelu Lukaku (spadek o 45 milionów euro, aktualna wartość to 55 milionów euro

2-3. Stephan de Vrij (spadek o 30 milionów euro, aktualna wartość to 15 milionów euro)

2-3. Marcus Rashford (spadek o 30 milionów euro, aktualna wartość to 55 milionów euro)

4-10. Youssef En-Nesyri (spadek o 25 milionów euro, aktualna wartość to 15 milionów euro)

4-10. Memphis Depay (spadek o 25 milionów euro, aktualna wartość to 20 milionów euro)

4-10. Antoine Griezmann (spadek o 25 milionów euro, aktualna wartość to 25 milionów euro)

4-10. Timo Werner (spadek o 25 milionów euro, aktualna wartość to 25 milionów euro)

4-10. Marcos Llorente (spadek o 25 milionów euro, aktualna wartość to 35 milionów euro)

4-10. Raphael Varane (spadek o 25 milionów euro, aktualna wartość to 40 milionów euro)

4-10. Jadon Sancho (spadek o 25 milionów euro, aktualna wartość to 60 milionów euro)

