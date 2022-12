fot. PressFocus Na zdjęciu: Alexis Mac Allister

Alexis Mac Allister ma za sobą świetne występy na mistrzostwach świata w Katarze. Mogą one być przepustką do opuszczenia Brighton i dołączenia do czołowego klubu Premier League.

Alexis Mac Allister zdobył z Argentyną mistrzostwo świata

Pomocnik wzbudził zainteresowanie Chelsea oraz Arsenalu

Większe szanse na transfer będą w trakcie letniego okienka

Mundial przepustką do transferu

Mundial w Katarze zakończył się szczęśliwie dla reprezentacji Argentyny, która po serii rzutów karnych pokonała w finale Francuzów. Jednym z odkryć mistrzostw świata został Alexis Mac Allister, który po przegranej z Arabią Saudyjską wskoczył do wyjściowego składu i nie oddał miejsca już do samego końca. W swoim dorobku uzbierał bramkę i asystę, a świetne występy na turnieju zaowocowały poważnym zainteresowaniem ze strony czołowych europejskich ekip.

Argentyńczyk do Brighton trafił w 2019 roku, natomiast pierwsze kilka miesięcy spędził na wypożyczeniu w rodzimym Boca Juniors. Później konsekwentnie pracował na swoją pozycję w klubie z Premier League, notując w obecnym sezonie pięć goli w 14 ligowych występach.

O 24-latka starają się Chelsea oraz Arsenal. Bardziej prawdopodobny wydaje się transfer do The Blues, bowiem w swoich szeregach chce go mieć Graham Potter, który współpracował już z nim za czasów Brighton. Obaj panowie wypowiadają się o sobie z dużym szacunkiem, dlatego zawodnik mógłby być skłonny do ponownego grania pod skrzydłami Anglika.

“Mewy” na ewentualnym transferze zarobią spore pieniądze. Kontrakt Mac Allistera obowiązuje do połowy 2025 roku, zatem nie ma konieczności sprzedaży już teraz. Portal “Transfermarkt” wycenia pomocnika na 42 miliony euro.

