PressFocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Calciomercatoweb donosi, że latem Romelu Lukaku może wrócić do Premier League. Nie chodzi jednak o Chelsea, która nie wiąże już z reprezentantem Belgii wielkiej przyszłości.

Powrót Romelu Lukaku do Interu Mediolan jest daleki od wymarzonego

Latem Belg może wrócić do Premier League, choć nie do Chelsea – a przynajmniej na dłużej

Zainteresowanie napastnikiem wyrażają Tottenham oraz Newcastle United

Lukaku dostanie kolejną szansę w Premier League?

Ostatnie lata w karierze Romelu Lukaku to stałe miotanie się. Wydawało się, że reprezentant Belgii znalazł swoją ziemię obiecaną w Interze Mediolan. Pozostał tam jednak zaledwie dwa lata, by po raz kolejny spróbować swoich szans w Chelsea. Tam okazał się niewypałem, więc… wrócił do Nerazzurrich, gdzie kibice wciąż nie wybaczyli mu niedawnego odejścia.

Obecna dyspozycja 29-latka woła o pomstę do nieba. Środkowemu napastnikowi w tym sezonie szyki popsuły i kontuzje, ale nawet, gdy pojawia się na boisku, nie jest w stanie pomóc włoskiej drużynie. W ostatnich dwóch ligowych meczach otrzymał od Simone Inzaghiego po kwadransie, ale nie zdołał wpłynąć na rezultaty.

Calciomercatoweb informuje, że latem Lukaku może ponownie trafić do Premier League. Chelsea nie wiąże z nim już jednak wielkich nadziei. Belg mógłby jednak próbować odbudować formę jako twarz Newcastle United. Ponoć kandydaturę 29-latka rozważa również Tottenham Hotspur, jeżeli klub zdecyduje się opuścić Hary Kane.

Lukaku wystąpił w tym sezonie w dziewięciu meczach Interu we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich dwie bramki i asystę.

Zobacz też: Za hitem końcówki okna stoją problemy dyscyplinarne?

Inter Mediolan Atalanta 2.00 3.60 3.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 stycznia 2023 09:01 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin