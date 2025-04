Luka Modrić odejdzie z Realu Madryt? Sensacyjny kierunek

Luka Modrić wciąż nie przedłużył kontraktu z Realem Madryt, a jego obecna umowa obowiązuje tylko do końca aktualnego sezonu. Jak dowiedział się Jose Felix Diaz z hiszpańskiej gazety MARCA, 39-letni pomocnik może liczyć na oferty z ligi katarskiej.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Luka Modrić może wylądować w Katarze

Kontrakt Luki Modricia z Realem Madryt obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku, co pod znakiem zapytania stawia przyszłość chorwackiego pomocnika. Niewykluczone, że włodarze Królewskich zaproponują swojej legendzie nową umowę, ale póki co taka oferta nie została przedstawiona. Niepewną sytuację 39-latka pragną wykorzystać kluby z Kataru, które mogą zapewnić mu zdecydowaną podwyżkę wynagrodzenia – poinformował Jose Felix Diaz z hiszpańskiego dziennika “MARCA”.

Dodajmy, iż kapitan reprezentacji Chorwacji wcześniej był również łączony z ekipami z Arabii Saudyjskiej. Wydaje się jednak, że priorytetem Luki Modricia jest pozostanie na Santiago Bernabeu na kolejny sezon. Środkowy pomocnik chce bowiem jak najlepiej przygotować się do mistrzostw świata 2026, a w Realu Madryt będzie miał do tego najlepsze warunki. Zdobywca Złotej Piłki z 2018 roku po najbliższym mundialu najprawdopodobniej zakończy karierę piłkarską.

Chorwacki gwiazdor z powodzeniem przywdziewa koszulkę zespołu Los Blancos od 2012 roku, gdy trafił do stolicy Hiszpanii za 35 milionów euro z Tottenhamu Hotspur. W obecnej kampanii Luka Modrić rozegrał 47 meczów, zdobył 4 bramki i zaliczył 7 asyst, choć warto zaznaczyć, że bardzo często meldował się na boisku, wchodząc z ławki rezerwowych. Słynny pomocnik jako piłkarz Realu Madryt sześć razy cieszył się z triumfu w Lidze Mistrzów.