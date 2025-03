Luka Modrić podjął decyzję ws. przyszłości. Zaskakujące doniesienia

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Luka Modrić chce zostać w Realu Madryt na jeszcze jeden sezon

Luka Modrić w tym roku skończy 40 lat, ale mimo tego nie ma zamiaru rozstawać się z grą na najwyższym poziomie. W wieku Chorwata wielu zawodników znajduje się już na sportowej emeryturze lub też grają w dużo słabszych ligach, w których mogą przede wszystkim sporo zarobić. Dlatego decyzję pomocnika o pozostaniu w Realu Madryt na jeszcze jeden sezon można traktować jako dość zaskakującą.

Najprawdopodobniej celem pomocnika jest udział w mistrzostwach świata 2026. Luka Modrić wciąż jest ważnym elementem reprezentacji Chorwacji, dla której rozegrał do tej pory 184 mecze. Dlatego jeśli Real Madryt wyrazi zgodę na pozostanie piłkarza na kolejny rok, to bez wątpienia można się go spodziewać w kadrze na nadchodzący mundial.

Oczywiście Modrić nie pełni już aż tak ważnej funkcji w drużynie Realu Madryt, jak w poprzednich latach. Niemniej jednak Carlo Ancelotti często korzysta z doświadczenia 39-latka nawet przy okazji arcyważnych meczów. Taka sytuacja miała miejsce w niedawnym spotkaniu Ligi Mistrzów z Atletico, w którym Chorwat wyszedł w pierwszym składzie.

W tym sezonie Luka Modrić rozegrał 44 mecze, notując w nich cztery gole oraz siedem asyst. Pomocnik zdaje sobie sprawę, że nie jest już tak wytrzymały fizycznie i wydaje się akceptować swoją rolę w zespole. To wszystko na pewno gra na jego korzyść w kontekście rozmów o odnowieniu umowy.