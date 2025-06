Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

AC Milan spróbuje zakontraktować Lukę Modricia

Luka Modrić odejdzie z Realu Madryt po zakończeniu Klubowych Mistrzostw Świata, które w dniach 15 czerwca – 13 lipca odbędą się w Stanach Zjednoczonych. Chorwacka legenda pożegnała się z kibicami na Sanatiago Bernabeu w ostatniej kolejce zakończonego już sezonu La Ligi. 39-letni pomocnik nie kończy jednak kariery, ponieważ planuje zagrać ze swoją reprezentacją na mistrzostwach świata w 2026 roku. W związku z tym rutynowany zawodnik chce jak najlepiej przygotować się do najbliższego mundialu.

Niewykluczone, że 39-latek będzie nadal występował w topowej europejskiej lidze. Z najnowszych informacji przekazanych w mediach społecznościowych przez Fabrizio Romano wynika bowiem, iż chrapkę na pozyskanie doświadczonego piłkarza ma między innymi AC Milan. Ceniony dziennikarz ujawnił, że nowy dyrektor sportowy włoskiego klubu – Igli Tare – marzy o ściągnięciu na San Siro legendarnego zawodnika. W nadchodzących tygodniach zapewne dojdzie do konkretnych działań w tym temacie.

Luka Modrić z powodzeniem przywdziewał koszulkę ekipy Królewskich od sierpnia 2012 roku, kiedy przeprowadził się na Santiago Bernabeu za 35 milionów euro z Tottenhamu Hotspur. Choć na początku były wątpliwości co do zasadności pozyskania chorwackiego pomocnika, to ostatecznie sprowadzenie wychowanka NK Zadar okazało się „strzałem w dziesiątkę”. Kapitan reprezentacji Chorwacji w drużynie Los Blancos rozgrał łącznie 591 meczów, zdobył 43 bramki i zaliczył 95 asyst. Jego wartość rynkowa wynosi 5 milionów euro.