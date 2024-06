Lazio sprzedało kluczowego zawodnika. Skorzysta na tym Liverpool

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Alberto

Luis Alberto odszedł z Lazio do Al-Duhail

Luis Alberto, który spędził osiem lat w Lazio, otwarcie domagał się transferu twierdząc, że jego czas w klubie dobiegł końca. Chociaż początkowo Biancocelesti czekało na propozycje w wysokości 20 milionów euro, ostatecznie zdecydowali się zaakceptować ofertę wynoszącą 10 milionów euro plus bonusy. Zawodnik już w zeszłym tygodniu przeszedł badania medyczne w Al-Duhail.

Luis Alberto trafił do Lazio latem 2016 roku za 4 miliony euro z Liverpoolu. Podczas podpisywania umowy kluby dogadały się, że The Reds otrzymają 12 procent od następnej sprzedaży Hiszpana. Oznacza to, że The Reds zyskają około 1,2 miliona euro z transferu Luisa Alberto do Kataru.

Luis Alberto podpisał nowy kontrakt z Lazio niecały rok temu, który miał obowiązywać do czerwca 2027 roku, ale najwidoczniej zmienił zdanie odnośnie swojej przyszłości nalegając na transfer. Podczas swojej kariery w Rzymie, strzelił 52 gole w 307 meczach dla Biancocelestich wygrywając dwukrotnie Superpuchar Włoch oraz raz Puchar Włoch.

Transfer do Al-Duhail oznacza nowy rozdział w karierze Luisa Alberto. Po ośmiu latach spędzonych w Lazio, hiszpański pomocnik będzie kontynuować swoją karierę w Katarze. Jego odejście oznacza również konieczność znalezienia przez Lazio odpowiedniego zastępcy, który wypełni lukę po jednym z kluczowych graczy zespołu.

