Lucas Vazquez zarobi fortunę? Defensor może opuścić Real Madryt

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Lucas Vazquez

Lucas Vazquez zbliża się do Arabii Saudyjskiej

Lucas Vazquez ma ważny kontrakt z Realem Madryt tylko do 30 czerwca 2025 roku. Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że strony przedłużą umowę o kolejny sezon. Sytuacja 33-latka uległa jednak zmianie, na co wpływ ma kilka czynników. Po pierwsze o krok od przeprowadzki do ekipy Królewskich jest Trent Alexander-Arnold, a po drugie dziewięciokrotny reprezentant Hiszpanii po prostu nie prezentuje się z najlepszej strony, często popełniając proste błędy.

Dlatego włodarze stołecznego klubu ostatecznie mogą nie zaproponować swojemu wychowankowi nowego kontraktu. Gdyby boczny defensor stał się wolnym agentem, to na pewno nie narzekałby na brak zainteresowania. Najnowsze informacje w sprawie przyszłości wahadłowego ujawnił hiszpański portal “TodoFichajes.com”. Zdaniem tego serwisu doświadczony zawodnik skłania się ku przeprowadzce do Arabii Saudyjskiej, pomimo kilku propozycji z La Ligi.

Zachwyt nad Realem Madryt. “Organizacyjnie są w najmocniejszym punkcie” [WIDEO]

Lucas Vazquez oczywiście chciałby przedłużyć swoją umowę, ale jeśli nie będzie mu to dane, to może skusić się na astronomiczne zarobki, jakie proponują mu drużyny z Półwyspu Arabskiego. Prawy obrońca jest łączony z Al-Qadsiah FC, gdzie na co dzień grają Nacho Fernandez, Pierre-Emerick Aubameyang oraz Koen Casteels. Ponadto 33-latkowi przygląda się także Sevilla, która pozwoliłaby piłkarzowi zostać w hiszpańskiej ekstraklasie.